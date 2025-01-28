Buse Ateş Suna Davasında Mütalaa Açıklandı - Son Dakika
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Buse Ateş Suna Davasında Mütalaa Açıklandı

Sanık Enis Suna'nın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Duruşma ertelendi.

28.01.2025 18:19
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Buse Ateş Suna'yı darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Enis Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe ve babası Yaşar Ateş, Tekirdağ Barosuna kayıtlı avukatlar ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Enis Suna, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Buse Ateş Suna'nın babası Yaşar Ateş de kızının sürekli şiddet gördüğünü iddia ederek, Enes Suna'nın en ağır cezayı almasını istedi.

Avukat Onur Tatar, Buse Ateş Suna'nın eşi tarafından darp edilmesinin ardından hastaneye gittiği gece tetkiklerini yapmayan doktor A.F.O. hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Tatar'ın A.F.O. hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması talebini kabul etti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Mart'a erteledi.

Olay

Süleymanpaşa ilçesinde 4 Şubat'ta Enis Suna, eşi Buse Ateş Suna'yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Darp nedeniyle ağır yaralanan Buse Ateş Suna hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımdaki yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

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