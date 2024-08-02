Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda finale yükseldi

Güncel

(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1.92 metrelik dereceyle finale yükseldi.

Paris'te atletizmde Türkiye'yi temsil eden Buse Savaşkan eleme turunda 1.92 metrelik dereceyle eleme turunu geçti ve finale kaldı. Bu derece Buse Savaşkan'ın kişisel rekoruydu.

Kadınlar yüksek atlama Olimpiyat finali 4 Ağustos Pazar günü 20.55'te başlayacak.