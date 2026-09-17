Büşra bebek iddiasında gözaltına alınan şüpheli, Sivas Divriği\'de sağlık kontrolünden geçirildi

Büşra bebek iddiasında gözaltına alınan şüpheli, Sivas Divriği'de sağlık kontrolünden geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayıp Büşra Balıkçı'nın kardeşlerinin ifadeleri doğrultusunda bebeği borca karşılık çadırdan alıp götürdüğü iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan Mehmet K., Sivas'ın Divriği ilçesine getirildi.
ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Kayıp Büşra Balıkçı'nın devlet korumasına alınan kardeşleri R.B. ve H.B.'nin ifadeleri doğrultusunda borca karşılık bebeği çadırdan alıp götürdüğü iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan Mehmet K., Sivas'ın Divriği ilçesine getirildi. Mehmet K., ifade işlemleri öncesi götürüldüğü Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, daha sonra da sorgu işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?