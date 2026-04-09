Bütçe Eşitliği İçin Çağrı

(TBMM) - DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, "Eğer istenirse bu bütçe farklı şekilde değerlendirilebilir. Sermayeye peşkeş çekilen bütün rant politikaları emekçilerin, çalışanların ihtiyaçlarına göre değerlendirilebilir. Burada bir tercih meselesi vardır. Bu ekonomiyi, bütçeyi sermayenin çıkarlarına göre mi yöneteceksiniz, yoksa halkın çıkarlarına göre mi yöneteceksiniz tercihinin açık bir şekilde görüldüğü bir zemindir. Güçlünün güçsüzü ezdiği bir sistem kurulmaya çalışılıyor" dedi.

Akın,Asgari Ücret İnsiyatifi üyeleri ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye halkı artık mevcut asgari ücret standartlarında çalışmak, yaşamak zorunda değiller. Bu standart sadece o insanları etkilemiyor. Türkiye'de yüzde 60 civarında asgari ücretle çalışan var ama aynı zamanda bütün çalışanları otomatik olarak etkilediği için mevcut iktidar kendi bütçesinin buna uygun olmadığını söylüyor. Ama biz biliyoruz ki bu bütçe adaletli bir şekilde dağıtılmıyor. Eğer istenirse bu bütçe farklı şekilde değerlendirilebilir. Sermayeye peşkeş çekilen bütün rant politikaları emekçilerin, çalışanların ihtiyaçlarına göre değerlendirilebilir. Burada bir tercih meselesi vardır. Bu ekonomiyi, bütçeyi sermayenin çıkarlarına göre mi yöneteceksiniz yoksa halkın çıkarlarına göre mi yöneteceksiniz tercihinin açık bir şekilde görüldüğü bir zemindir. Güçlünün güçsüzü ezdiği bir sistem kurulmaya çalışılıyor."

Asgari Ücret İnsiyatifi Temsilcisi Yasin Belge ise, "Bu yanlış ekonomik tutumların işçilere karşı sürdürülmesine göz yummamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu konunun Meclis'e getirilmesini istiyoruz. Bugün Meclis'te bütün konular konuşuluyor ama konu işçinin, emekçinin haklarına gelince herkes nedense sessiz kalıyor. Biz bu konunun Meclis'te yer almasını istiyoruz. Talebimiz çok basit; sadece yıllık bazda dile geitirlen milli gelire göre adil bir paylaşım istiyoruz. Bu işçinin en temel haklarından biridir" dedi.