Bütçedeki Kayıplar: Faiz Borçlandırıyor

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2026 yılının ilk dört ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini değerlendirerek, "Devlet artık vergi topladıkça rahatlayan değil, borçlandıkça ayakta duran bir yapıya dönüşmüş durumda" dedi. Akay, dört ayda faize 1 trilyon lirayı aşan kaynak aktarıldığını belirterek, mevcut ekonomi politikalarının "faiz düzenini beslediğini" savundu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Nisan 2026 bütçe gerçekleşme verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. İlk dört ayda bütçe açığının 885,5 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Akay, şu ifadelere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Nisan 2026 Bütçe Gerçekleşme Raporu'na göre; merkezi yönetim bütçesi sadece nisan ayında 174,7 milyar lira açık verdi. Faiz dışı denge bile 85,9 milyar lira açık verdi. Yılın ilk dört ayında bütçe açığı 885,5 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde faiz dışı açık 94 milyar lirayı geçti. Hazine'nin nakit açığı ise 856 milyar liraya dayandı. Sadece dört ayda yapılan faiz gideri tam 724 milyar liraya ulaştı. Hazine nakit gerçekleşmelerine baktığımızda ise faiz ödemesi 1 trilyon 115 milyar lirayı aştı."

Yani devlet; her gün milyarlarca lirayı faize ödüyor, her saat yüz milyonlarca lira faiz yükü oluşuyor, vatandaşın ödediği vergiler yatırım yerine borcun faizine gidiyor. Bugün bütçede oluşan tablo artık sıradan bir açık problemi değildir. Bu tablo, kamu maliyesinin faiz sarmalına sürüklendiğinin göstergesidir. Bakın rakamlar çok net: 2026'nın ilk dört ayında bütçe giderleri 6,6 trilyon liraya yaklaşırken, gelirler 5,7 trilyon lirada kaldı. Aradaki fark yeni borçlanmayla kapatıldı. Yani devlet artık vergi topladıkça rahatlayan değil, borçlandıkça ayakta duran bir yapıya dönüşmüş durumda. Üstelik vatandaşın sırtındaki vergi yükü her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

"EKONOMİ ÜRETİMLE DEĞİL SICAK PARAYLA DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Rapora göre vergi gelirleri dört ayda 4,8 trilyon lirayı geçti. Bunun büyük bölümü yine dolaylı vergilerden, yani vatandaşın markette, pazarda, faturada ödediği vergilerden oluşuyor. Dar gelirli markete girdiğinde vergi ödüyor. Elektrik faturasında vergi ödüyor. Akaryakıtta vergi ödüyor. Ama toplanan kaynak üretime değil, faize gidiyor. İşte ekonomik çöküş tam da burada başlıyor. Çünkü yüksek faiz sadece bütçeyi eritmekle kalmıyor; sanayicinin finansman maliyetini artırıyor, esnafın krediye erişimini zorlaştırıyor, çiftçinin üretim gücünü düşürüyor, vatandaşın konuta ve tüketime erişimini imkansız hale getiriyor.

Sonuçta ekonomi üretimle değil, sıcak parayla döndürülmeye çalışılıyor. Bugün ortaya çıkan bütçe tablosu şunu açıkça gösteriyor; bu ekonomi modeli vatandaş için değil, faiz düzeninin devamı için çalışıyor. Emekliye 'kaynak yok' diyenler, dört ayda faize 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardı. Asgari ücretliye ara zam konuşulmazken, bütçe faiz giderleri rekor kırdı. Çiftçi destek beklerken, Hazine borç faizine çalıştı. Üstelik yılın henüz ilk dört ayındayız. Eğer bu politika devam ederse yıl sonunda bütçe açığı da, faiz yükü de, vatandaşın sırtındaki ekonomik baskı da çok daha ağır hale gelecek. Çünkü yanlış ekonomi programı artık sadece vatandaşın cebini değil, devletin kasasını da tüketmeye başlamıştır."