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Bütün Partilerin Teröre Karşı Net Durması Lazım

Bütün Partilerin Teröre Karşı Net Durması Lazım

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, MHP Lapseki İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek terörle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Turan, ülkede yaşanan terör olaylarına karşı bütün partilerin net bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

02.02.2024 19:50
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'BÜTÜN PARTİLERİN TERÖRE KARŞI NET DURMASI LAZIM'

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, programı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lapseki İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. MHP Lapseki İlçe Başkanı Hüseyin Sevinç ve partililerle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Turan, burada gündeme dair değerlendirmede bulundu.

Kilisede bir vatandaşın öldürüldüğünü hatırlatan Bakan Yardımcısı Turan, " Diyarbakır'da da kendi halinde bir adamcağız vurularak öldürüldü. Bunların rastgele mi yapıldığını düşünüyorsunuz. Bunların bir arkası, önü olmadığını mı düşünüyorsunuz. Bu ülke Maraş'ı, Çorum'u, darbeleri, 15 Temmuz'u yaşadı. Fakat kendi irfanı, izanı ile bunları aşmayı başardı. Kim ne yaparsa yapsın, devletimiz de milletimiz de, siyasetimiz de artık bu tarz yanlışlara izin vermeyecek. Bu ülkenin birliğine beraberliğine kim kastediyorsa onun altında kalacak. Bütün partilerin teröre karşı net durması lazım. Bütün yapıların, siyasi anlayışların teröre karşı çok dik durması lazım" dedi.

Cemhan ŞEN-Orhan AKTUĞ/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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