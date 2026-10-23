Büyük Aile Platformu 400'ü aşkın STK'yı tehdit eden saldırıda hukuki süreç başlattı - Son Dakika
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Büyük Aile Platformu 400'ü aşkın STK'yı tehdit eden saldırıda hukuki süreç başlattı

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Büyük Aile Platformu, 19 Ekim'de sitesi ve iletişim altyapısına yönelik siber saldırının failleri için hukuki süreç başlattığını duyurdu. Açıklamada, MLKP iltisaklı hücrenin platformla 400'ü aşkın STK'yı silahla tehdit ettiği, suç duyurusu yapıldığı belirtildi.

Büyük Aile Platformu, kurumsal internet sitesi ve iletişim altyapısına yönelik siber saldırının faillerinin tespitine ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Platformdan yapılan açıklamada, 19 Ekim'de, platformun kurumsal internet sitesi ile iletişim altyapısının organize bir siber terör saldırısına uğradığı belirtildi.

Bilgi işlem ekiplerinin anında devreye girdiği, gerekli tüm teknik müdahalelerin ivedilikle gerçekleştirildiği, iletişim sistemlerinin güvenliğinin yeniden tesis edildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Saldırıyı gerçekleştiren MLKP ile iltisaklı sözde siber hücre, sitemizin ana sayfasına bölücü terör örgütü PKK'nın kirli jargonundan sloganlar yerleştirmiş ve arkasından 'LGBTİ+'lar yalnız değildir ve silahsız değildir.' ifadeleriyle platformumuzu, 400'ü aşkın sivil toplum kuruluşumuzu doğrudan silahla tehdit etme ve sözde destekçilerini silahlı eyleme çağırma cüretinde bulunmuştur. Bu alçakça tehdit, yıllardır 'aşk, sevgi, özgürlük, insan hakları ve barışçıl eylem' maskesi arkasına sığınarak çocuklarımızın biyolojik gelişimine ve milletimizin mukaddes aile ocağına kasteden küresel cinsiyetsizleştirme lobisinin gerçekte hangi karanlık odaklarla kol kola olduğunu gün gibi aşikar kılmıştır. Fikri tüketen, argümanı kalmayan, akademi üzerindeki dayatması iflas eden ve milletin ezici çoğunluğu karşısında hezimete uğrayan LGBT lobisi, bugün MLKP ve PKK gibi eli kanlı terör şebekelerinden medet ummakta, onların eteğine yapışarak çare aramaktadır. 'Aşk ve sevgi' edebiyatı yapanların nihai durağının terör hücreleri olması, ibretlik bir suçüstü halidir."

Açıklamada, platformun sitesine bırakılan sloganların emperyalizmin cinsiyetsizleştirme projesi ile milli bekayı hedef alan silahlı bölücü terörün aynı kirli havuzdan beslendiğinin, aynı küresel aklın sahaya sürdüğü maşalar olduğunun en somut delili olduğu belirtilerek, Adalet Bakanlığının koordinasyonunda, emniyet güçlerinin ve savcıların sahada yürüttüğü "Ailem Güvende" operasyonlarının ne denli hayati bir milli güvenlik hamlesi olduğunun bir kez daha tescillendiği vurgulandı.

Bu operasyonel kararlılığın, kökü dışarıda olan ifsat ve terör koalisyonuna karşı sonuna kadar sürmesine, sahada elde edilen bu kıymetli başarıların muhakkak bağlayıcı yasal düzenlemeler ve cezai yaptırımlarla tahkim edilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bizi 'silahla' tehdit eden o karanlık odaklar, onların taşeronları ve arkalarındaki küresel emperyalist yapılar iyi bilsinler ki karşılarında sindirilecek, korkacak veya geri adım atacak bir avuç insan yoktur. Bu saldırı sözde Marksist-Leninist, özde küresel emperyalist terör örgütlerinin gerçek yüzünü ve LGBT örgütleriyle işbirliğini ortaya koymuştur. İdeolojik iflasını ilan eden bu yapılar şimdi LGBT propaganda ve dayatmasına umut bağlayarak gençlerimizi hedef almaktadır. Farklı dünya görüşlerinden, farklı hayat tarzlarından yüz binlerce insan, doğrudan kendi evladının zihnine ve ocağının mahremiyetine yönelen bu alçak taarruz karşısında birleşmiş, modern çağın Kuvayımilliye ruhunu bizzat meydanlarda kuşanmıştır."

Açıklamada, platformda yağmur çamur demeden meydanlarda omuz omuza duran her görüşten yüz binlerce anne-babanın, karşılarında torununun geleceği için titreyen aile büyüklerinin, biyolojik ve kültürel kimliğine sahip çıkan tertemiz bir gençliğin, hakkı haykıran akademi, medeniyet köklerinden beslenen kültür-sanat camiasının, aile dostu iş dünyasının ve milletin vicdanını temsil eden sivil toplumun olduğu vurgulandı.

Adli mercilere suç duyurusu

Halkı açıkça silahlı isyana ve teröre teşvik eden ifadelerle doğrudan ölüm tehditleri içeren korsanlık eylemi hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Faillerin ve arkalarındaki illegal yapıların tespiti için yargı ve emniyet birimlerimizle koordineli hukuki süreç başlatılmıştır. Tüm bu süreçlerin yanında Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığımızın tespitleri doğrultusunda koordineli bir çalışma da yürütülmektedir. Ailemizi, evlatlarımızı ve geleceğimizi ne sokakta marjinal odaklara ne de sanal dünyada eli kanlı terör şebekelerine asla teslim etmeyeceğiz. Mücadelemiz, biyolojik hakikat ve nesil emniyeti tam manasıyla yasal güvenceye kavuşana dek tavizsiz bir kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA
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