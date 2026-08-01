Büyük Birlik Partisi heyeti, Güvenpark’ta şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcıları Emin Serin ve Fehmi Güney ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Güvenpark'ta oturma eylemini sürdüren er şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

BBP Genel Başkan Yardımcıları Emin Serin ve Fehmi Güney ile MKYK üyelerinden oluşan heyet, Ankara Güvenpark'ta bir süredir oturma eylemi yapan er şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek taleplerini dinledi. Heyet, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, Büyük Birlik Partisi'nin her zaman onların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Şehitliğin Türk milletinin inancı ve medeniyet anlayışında en yüce mertebe olduğuna dikkati çekilen ziyarette, şehitlerin geride bıraktığı ailelerinin devlete ve millete emanet olduğu vurgulandı. Gazilerin de aynı kutlu mücadele uğruna canlarını ortaya koyduğu belirtilerek, şehit yakınları ve gazilere yönelik her türlü iyileştirmenin sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğu belirtildi.

Heyet, Ankara Güvenpark'ta eylemlerini sürdüren şehit yakınları ve gazilerin taleplerini yakından takip ettiklerini, özellikle er statüsündeki şehit aileleri ve gaziler için rütbeli personelde olduğu gibi görev unvanı ve derece esas alınarak emsal maaş uygulamasına geçilmesi yönündeki talebin değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şehit yakınları ve gaziler tarafından aktarılan, taban maaş güvencesi, anne ve babaya ayrı maaş bağlanması, artırımlı ödemeler, sosyal hakların genişletilmesi, vergi ve ÖTV muafiyetlerinin kapsamının artırılması, sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanılması, çalışan gazilerin haklarının geliştirilmesi, kamuda ek istihdam kontenjanı sağlanması, kura yöntemiyle istihdam imkanı oluşturulması ve statü mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik taleplerin önem taşıdığı belirtilerek, bu konuların ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesinin beklendiği ifade edildi.

Heyet, Büyük Birlik Partisi'nin şehit yakınları ve gazilerin sorunlarını hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve kamuoyunun gündeminde tutmaya kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.