Büyük Çamlıca Camii'nde Karneler Dağıtıldı - Son Dakika
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Büyük Çamlıca Camii'nde Karneler Dağıtıldı

Minik öğrenciler, 4-6 yaş Kur'an kursunun kapanış programında karne heyecanı yaşadı.

17.01.2025 20:23
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Büyük Çamlıca Camii'nde Kur'an kursu öğrencilerinin karne heyecanı

İSTANBUL - İstanbul İl Müftülüğüne bağlı olarak eğitim veren 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen programda karne heyecanı yaşadı.

İstanbul İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklığı ile Büyük Çamlıca Camii'nde gerçekleştirilen 4-6 yaş Kur'an kursu 2024-2025 ara tatili kapanış program düzenledi. Programa, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, Üsküdar Müftüsü İbrahim Yavuz ve Türkiye Diyanet Vakfı İl Şube Sorumlusu Mehmet Fatih Sönmez katıldı. Dönem boyunca Kur'an-ı Kerim okuma ve dini konularda eğitim alan minik öğrencilere karne ve hediye takdim edildi. Karnelerini alan minik öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadı. Programın ardından karnelerini alan öğrencilere Nasrettin Hoca gösterisi yapıldı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, "Bugün burada Büyük Çamlıca Camii 4-6 yaş Kur'an kursumuzun dönem sonu bitirme töreni için gelmiş bulunuyoruz. Çocuklarımızla birlikte onların dört ay boyunca yaklaşık bir dönem aldığı eğitimler, burada beraber geçirdikleri vakitler hem Kur'an-ı Kerim eğitimi hem dini bilgiler ve manevi değerler anlamındaki kazanımlarının sonucunda eğitimlerini tamamlamış bulunuyorlar. 15 günlük bir tatile girecekler diğer okullarımız gibi. Bugün hem onları sevindirmek hem ufak hediyelerle onların yanında olmak için törenlerine iştirak ettik. Onlarla beraber güzel vakit geçirdik. İnşallah tatilde dinlenir, güzel vakitler geçirerek sonrasında da sağlıkla bir şekilde okullarına geri dönerler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Büyük Çamlıca Camii'nde Karneler Dağıtıldı - Son Dakika

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