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Büyük Çamlıca Camisi'nde Şehitlerimize ve Gazze'ye Dua Buluşması - Son Dakika
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Büyük Çamlıca Camisi'nde Şehitlerimize ve Gazze'ye Dua Buluşması

Üsküdar Okulları Sabah Namazı Buluşması, Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenecek. Filistin'deki katliamlarda hayatını kaybedenler için gerçekleştirilecek programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapılacak. Üsküdar Belediyesi tarafından çorba dağıtımı yapılacak ve cami hakkında bilgi verilecek. Ayrıca, 4-6 yaş grubu çocuklar için etkinlik köşesi oluşturulacak.

Büyük Çamlıca Camisi\'nde Şehitlerimize ve Gazze\'ye Dua Buluşması
13.01.2024 - 18:36,
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Büyük Çamlıca Camisi'nde yarın "Şehitlerimize ve Gazze'ye Dua" başlığıyla Üsküdar Okulları Sabah Namazı Buluşması düzenlenecek.

Filistin'de devam eden katliamlarda hayatını kaybeden başta çocuk ve öğrenciler olmak üzere tüm şehitler için gerçekleştirilecek program, Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize ediliyor.

Büyük Çamlıca Camisi'ndeki buluşma, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Kılınacak namazın ardından dualar edilecek.

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilecek buluşmada, Üsküdar Belediyesince çorba dağıtımı yapılacak.

Öte yandan, camiye ilk kez gelecek öğrenci ve velilere cami hakkında bilgi verilecek. Buluşmaya katılacak 4-6 yaş grubu çocuklar için de etkinlik köşesi oluşturulacak.

Kaynak: AA
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