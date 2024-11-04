Büyük Kukes Köprüsü Trafiğe Açıldı

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Arnavutluk'un kuzeyinde yer alan Kukes şehrindeki Kara Drin Nehri üzerinde inşa edilen, Arnavutluk ile Kosova arasında daha güvenli ulaşım sağlayacak "Büyük Kukes Köprüsü" ulaşıma açıldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku ve diğer yetkililerle trafiğe açılan köprüde incelemelerde bulundu.

Başbakan Rama, burada yaptığı açıklamada, inşa edilen köprünün, eski iki şeritli köprüde yıllardır sıkışan trafiği nihayet rahatlatacak, etkileyici bir çalışma olduğunu söyledi.

Balluku da inşasına 2020'de başlanan ve "bir sanat eseri" olarak nitelendirdiği köprünün yaklaşık 40 milyon avroya mal olduğunu belirtti.

Arnavutluk ile Kosova'yı bağlayan Ulusun Yolu (Rruga e Kombit) Otoyolu bünyesinde inşa edilen 4 şeritli "Büyük Kukes Köprüsü", 310 metre uzunluğa sahip ve 56 metre yüksekliğinde geniş kemerli metal bir yapıdan oluşuyor.

Kukes şehrindeki Kara Drin Nehri üzerinde inşa edilen köprünün Arnavutluk ile Kosova arasında daha güvenli ulaşım sağlaması bekleniyor.