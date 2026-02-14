Büyük Menderes Nehri\'nde Taşkın Önlemleri

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Aydın'da birçok noktada Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu oluşan su baskınlarının önüne geçildiğini, girilemeyen arazilere de en kısa sürede müdahale edeceklerini söyledi.

Gizligider, hafta boyu etkili olan yağışlar nedeniyle taşkınların yaşandığı İncirliova ve Koçarlı ilçelerinden geçen Büyük Menderes Nehri'nin çevresinde Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Koçarlı ilçesinde gazetecilere açıklama yapan Gizligider, hasar tespitlerini yapmak üzere bölgeye geldiklerini, 86 makine, ekipman ve 142 personelle Büyük Menderes Nehri çevresindeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gizligider, afetlere karşı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) uygulamasının önemine dikkati çekerek, "Birçok yerde taşkının önüne geçildi ama geçilemeyen yerler de var. Onlara da hemen araziye girilir girilmez müdahaleleri yapılacak." dedi.

Aydın'da 5,5 milyar liralık yatırımla 39 taşkın kontrol projesi yapılacağını dile getiren Gizligider, söz konusu projelerle taşkınların yaşanmaması için tüm tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Birçok ilçede yatırımların devam ettiğine dikkati çeken Gizligider, şunları kaydetti:

"Sadece DSİ eliyle 7,5 milyar lira maliyetli 92 taşkın kontrol tesisi inşa ettik ve 200 bin dekar arazide bunlar taşkının kontrol edilmesini sağladı. Yani eğer bu yapılar olmasaydı bu afetlerin hem ölümcül niteliği hem de mal zararı itibarıyla çok daha ileri bir seviyede yaşanması doğaldı."

Gizligider, Didim ilçesinde içme suyunu denizden karşılayacak projenin de protokollerinin imzalandığını hatırlattı.

Gizligider'e AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen, Seda Sarıbaş, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 21. Bölge Müdürü Birol Çınar ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de eşlik etti.