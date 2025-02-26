Büyük Mısır Müzesi 3 Temmuz'da Açılıyor - Son Dakika
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Büyük Mısır Müzesi 3 Temmuz'da Açılıyor

Mısır, dünyanın en büyük arkeoloji müzesinin açılışını 3 Temmuz'da yapacağını duyurdu.

26.02.2025 00:16
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Mısır, "dünyanın en büyük arkeoloji müzesi" olarak nitelendirilen Büyük Mısır Müzesi'nin açılış töreninin 3 Temmuz'da düzenleneceğini duyurdu.

Mısır hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, müzenin açılışını organizasyonu konusundaki hazırlıklarla ilgili Başbakan Mustafa Mebduli tarafından çok sayıda bakan ve yetkilinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Başbakan Mebduli toplantıda, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 3 Temmuz'u müzenin açılış tarihi olarak belirlediğini aktararak, "tüm dünyanın beklediği bu törenin birkaç gün sürecek etkinliklerle destekleneceğini" ifade etti.

Mebduli, açılış töreninin Mısır'ın "uluslararası konumunu yansıtacak" ve ülkenin turizm sektörünü güçlendirecek şekilde düzenlenmesi için ilgili bakanlıklara ve kurumlara net talimatlar verildiğini aktardı

Mısır Turizm Bakanlığına göre, Büyük Mısır Müzesi "dünyanın tek bir medeniyete adanmış en büyük müzesi" ve antik Mısır medeniyetinin hikayesini anlatıyor.

Müzeyi kurma fikri 1990'lı yıllarda ortaya çıktı. 2002 yılında temeli atılan Giza piramitlerine bakan ayrıcalıklı bir konumda olan müzenin inşaat çalışmalarına 2005 yılında başlandı. 300 bin metrekareyi aşan alana sahip müze binasının inşaatı 2021 yılında tamamlandı.

Müzede, 1922'de mezarının keşfinden bu yana ilk kez tam olarak sergilenen Kral Tutankhamun'un altın hazineleri başta olmak üzere çok sayıda önemli eser yer alıyor.

Kaynak: AA

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