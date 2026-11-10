Büyük Önder Atatürk, Adana ve Mersin'in ilçelerinde anıldı - Son Dakika
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Büyük Önder Atatürk, Adana ve Mersin'in ilçelerinde anıldı

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Büyük Önder Atatürk, Adana ve Mersin\'in ilçelerinde anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Adana ve Mersin'in ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Adana ve Mersin'in ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Kozan Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği tarafından tarihi Hoşkadem Camisi önünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından dua edilmesinin ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Garnizon Komutanı Yarbay Serkun Selki ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç tarafından, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gülnar ilçesinde de Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Hükümet Konağı önünde yapılan törenle anıldı.

Törenin ardından Gülnar Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleşti.

Mut, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde de Büyük Önder Atatürk anısına törenler düzenlendi, günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kaynak: AA
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