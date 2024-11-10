Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kazakistan'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kazakistan'da anıldı

Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kazakistan\'da anıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi.

10.11.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen törene Büyükelçi Mustafa Kapucu ve eşi, Büyükelçilik görevlileri, Kazakistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ile davetliler katıldı.

Saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende İstiklal Marşı ile Kazakistan Milli Marşı okundu, Büyükelçi Kapucu, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Kapucu, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kurtuluş Savaşı'nın lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk devriminin önderi olduğunu belirterek, "57 yıllık ömrüne 11 savaş sığdıran Atatürk, askeri dehasının yanı sıra devlet kurucusu, kurtarıcı, devrim önderi, devlet adamı ve usta diplomat özelliklerinin hepsine birden sahiptir." dedi.

Bu nedenle Atatürk'ün çok yönlü bir devlet adamı olarak nitelendirildiğini kaydeden Kapucu, "Türk dünyası ile ilgili vizyonu da ileri görüşlülüğünü gösteren önemli örneklerden biridir." ifadesini kullandı.

Kapucu, Atatürk'ün "Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur fakat yarın ne olacağını kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya- Macaristan gibi parçalanabilir. Dünya, yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Hazır olmak, yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanırlar? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz." şeklindeki sözlerini hatırlattı.

"Atatürk'ün izlediği siyasetin bugün Türk dünyasının attığı adımlarla nasıl örtüştüğünü görebiliyoruz"

"Atatürk'ün 1928'de gerçekleştirdiği Harf İnkılabı da Türk dünyasıyla kurulmasını arzuladığı kültür birliği ile yakından ilgilidir." diyen Büyükelçi Kapucu, şöyle devam etti:

"Atatürk ayrıca Türk dilini geliştirerek ve yayarak bütün Türk dünyasının yegane sesi ve düşünce vasıtası olmasını istemiştir. Atatürk'ün neredeyse bir asır önce izlediği siyasetin ve gösterdiği yönün bugün Türk dünyasının attığı adımlarla nasıl örtüştüğünü görebiliyoruz. Zira Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı Bişkek Zirvesi'nde 'Ortak alfabemiz, kader ortaklığımızın, ortak istikbalimizin ve geleceğe birlikte adım atma irademizin de nişanesidir. Bu alandaki çabalarımızı artırmak suretiyle aramızdaki her türlü engeli inşallah ortadan kaldıracak, Türk dünyasının tarihi kucaklaşmasına imza atacağız' demiştir."

Kapucu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Silah arkadaşı tüm şehitlerimiz ile kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Kazakistan, 10 Kasım, Astana, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kazakistan'da anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
09:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
08:30 Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu
07:34 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü’nde toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 10:24:33. #1.13#
SON DAKİKA: Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kazakistan'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.