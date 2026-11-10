Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Özbekistan'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Özbekistan'da anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Özbekistan\'da anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde düzenlenen törende, yerel saatle 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Büyükelçilik çalışanları, Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri, Azerbaycan'ın Taşkent Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Büyükelçilik mensupları katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Ulutaş, Atatürk'ün Türk tarihinin en kritik dönemlerinden birinde liderlik üstlendiğini belirterek Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işgal altındaki ülkede milletin bağımsızlık mücadelesini örgütleyerek başarıya ulaştırdığını vurguladı.

Ulutaş, bu mücadelenin yalnızca askeri bir zafer olmadığını, Türk milletinin kendi geleceğine kendisinin karar vereceğini bütün dünyaya ilan etmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Cumhuriyet'in ilanıyla egemenliğin millete ait olduğu yeni bir devlet düzeninin kurulduğunu belirten Ulutaş, eğitimden hukuka, ekonomiden toplumsal hayata kadar birçok alanda kapsamlı reformların hayata geçirildiğini kaydetti.

Atatürk'ün Türkiye'yi güçlü, çağdaş ve dünyayla rekabet edebilen bir ülke haline getirme hedefinin bugün de geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Ulutaş, Türkiye'nin uluslararası konumu, ekonomik gücü, bilimsel ve teknolojik kapasitesi ile yetişmiş insan kaynağının Cumhuriyet'in kuruluşunda ortaya konulan hedeflerin bugünkü yansımaları olduğunu dile getirdi.

Ulutaş, "Atatürk'ün en önemli özelliklerinden biri, ülkenin geleceğini akıl, bilim ve çağdaşlaşma üzerine inşa etme kararlılığıydı. Bu yaklaşım Türkiye'nin değişen dünya şartlarına uyum sağlaması ve uluslararası alanda etkin bir ülke olması bakımından bugün de yol gösterici olmaya devam etmektedir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana önemli mesafeler katederek bölgesinde ve dünyada saygın bir konuma ulaştığını ifade eden Ulutaş, ülkenin kazanımlarını korumanın, geliştirmenin ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye bırakmanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Ulutaş, konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve vatan uğruna hayatını feda eden şehitleri rahmet, saygı ve minnetle anarak ruhlarının şad olmasını diledi.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkTürkiye CumhuriyetiÖzbekistanTaşkentGüncelSon Dakika

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular
Japonya’ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti
ABD’den İsrail’e silah kararı Dikkat çeken kararı duyurdular ABD'den İsrail'e silah kararı! Dikkat çeken kararı duyurdular
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
10:18
Osimhen’in keyfi yerinde Nijerya’da para saçıp eğlendi
Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi
10:07
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
09:46
Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
09:35
Galatasaray’a çifte şok Osimhen ve Leao’dan kötü haber
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber
09:26
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
08:59
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 10:19:35. #7.12#
SON DAKİKA: Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Özbekistan'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android