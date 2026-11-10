Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Katar\'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Katar'ın başkenti Doha'da anıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu'nun ev sahipliğinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle düzenlenen törene, büyükelçilik mensupları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Büyükelçi Caymazoğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Atatürk'ün en zor günlerinde milli mücadeleye önderlik ettiğini, milletin azmi ve bağımsızlık iradesiyle istiklal mücadelesini zafere ulaştırdığını vurgulayan Caymazoğlu, Atatürk'ün Türk milletini bağımsızlık mücadelesi etrafında birleştirdiğini ve bu mücadeleyi cumhuriyetin ilanıyla taçlandırdığını belirtti.

Atatürk'ün milletine duyduğu güvenle en ağır şartlarda dahi bağımsız bir gelecek kurulabileceğini dünyaya gösterdiğini ifade eden Caymazoğlu, Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı şehitlerine ve tarihten bugüne vatan için canını feda eden tüm şehitlere rahmet diledi.