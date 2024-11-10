(İZMİR) – Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında İzmir'de anıldı.
10 Kasım anma programları kapsamında, İzmir Valiliği tarafından Konak Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenledi. Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Sayın İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile iş dünyası ve oda temsilcileri katıldı.
Tören, 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İzmir Valiliği, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çelenk koymasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kentteki tüm bayraklar yarıya inerken, binlerce vatandaş bulundukları yerde iki dakika saygı duruşunda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz.. İzmir'de Hayat Durdu - Son Dakika
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