Büyükada'da İETT minibüsleri protesto edildi, 10 kişi gözaltına alındı

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İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüsleri protesto eden grupta yer alan 10 kişi, araçların önüne geçip bunların çalışmasına engel olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grup, bugün hizmete girmesi planlanan 10 minibüse tepki göstermek ve İBB'yi protesto için Büyükada Çankaya Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde "Yürünebilir Adalar için Adalar'da minibüs istemiyoruz" yazılı pankart taşıyan grup, sloganlar attı.

Bu sırada minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olma girişiminde bulunan bazı grup üyelerine polis ekipleri müdahale etti.

Müdahalede 10 kişi gözaltına alınırken minibüsler protestonun ardından adada seferlere başladı.