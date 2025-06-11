Büyükçekmece Belediye Başkanlığına Ahmet Şahin Vekil Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükçekmece Belediye Başkanlığına Ahmet Şahin Vekil Seçildi

11.06.2025 14:26  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Şahin, Başkan Vekili olarak seçildi. Şahin, görevinin geçici olduğunu vurguladı ve Akgün'ün bir an önce görevine döneceğini belirtti.

Haber/Kamera: Tuba KARA

(İSTANBUL) – Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Şahin Başkan Vekili seçildi. Şahin, "Bu halkın asalete layık gördüğü kişi içeride. O görevine dönene kadar, halkın ona verdiği makamı ve emaneti geçici olarak taşıyoruz" dedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçim yapıldı.

CHP'li meclis üyesi Ahmet Şahin ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı'nın aday olduğu seçimde, ilk turda Ahmet Şahin 21, Mustafa Yazıcı 13 oy alırken 2 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda Şahin 22 oy, Yazıcı 11 oy aldı; 3 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Ahmet Şahin 22 oyla Başkan Vekilliğine seçildi. Bu turda Yazıcı 12 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.

Şahin, seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün sadece burada hukuki bir sorumluluğu yerine getirdik. Bu oylamanın kazananı ya da kaybedeni yok. Mustafa Yazıcı az oy alıp seçimi kaybetmiş değil; ben de burada herhangi bir şeyi kazanmış değilim. Sadece bir vekaleti üstlenmiş bulunuyorum. Sakın kimse beni bir şeyi kazanmış olarak görmesin.

Aslım içeride. Bu halkın asalete layık gördüğü kişi içeride. O görevine dönene kadar, halkın ona verdiği makamı ve emaneti geçici olarak taşıyoruz. Eminim ki en kısa sürede adalet tecelli edecek ve arkadaşlarımız görevlerine dönecek. Sadece Hasan Akgül, Rızacan Özdemir, Ömer Kazanç değil; başta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere şu an yargılama süreci devam eden tüm arkadaşlarımız görevlerinin başına dönecek. Bizler de o güne kadar halkın verdiği sorumluluğu bilinçle yerine getireceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Büyükçekmece, Hasan Akgün, Ahmet Şahin, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediye Başkanlığına Ahmet Şahin Vekil Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Kiev’e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi Rusya, Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
Gökova Körfezi’nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi Gökova Körfezi'nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi
10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş 10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş
Menajeri İstanbul’da Galatasaray’da 3 yıllık imza Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'da 3 yıllık imza
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e Almanya Ulusal Ödülü Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Almanya Ulusal Ödülü
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş’a geri döndü Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a geri döndü
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
Kocaelispor’da Selçuk İnan, Galatasaray’dan eski öğrencisini istiyor Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

15:05
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi
15:00
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı İşte 48 KAAN’ın satış rakamı
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı
14:22
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
14:06
Belediye AK Parti’ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
21:09
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü
Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü
20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
20:32
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
20:22
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha
1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
20:05
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi
İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
19:49
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 15:31:29. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediye Başkanlığına Ahmet Şahin Vekil Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.