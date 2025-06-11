Büyükçekmece Belediye Başkanlığına Ahmet Şahin Vekil Seçildi

Haber/Kamera: Tuba KARA

(İSTANBUL) – Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Şahin Başkan Vekili seçildi. Şahin, "Bu halkın asalete layık gördüğü kişi içeride. O görevine dönene kadar, halkın ona verdiği makamı ve emaneti geçici olarak taşıyoruz" dedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçim yapıldı.

CHP'li meclis üyesi Ahmet Şahin ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı'nın aday olduğu seçimde, ilk turda Ahmet Şahin 21, Mustafa Yazıcı 13 oy alırken 2 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda Şahin 22 oy, Yazıcı 11 oy aldı; 3 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Ahmet Şahin 22 oyla Başkan Vekilliğine seçildi. Bu turda Yazıcı 12 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.

Şahin, seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün sadece burada hukuki bir sorumluluğu yerine getirdik. Bu oylamanın kazananı ya da kaybedeni yok. Mustafa Yazıcı az oy alıp seçimi kaybetmiş değil; ben de burada herhangi bir şeyi kazanmış değilim. Sadece bir vekaleti üstlenmiş bulunuyorum. Sakın kimse beni bir şeyi kazanmış olarak görmesin.

Aslım içeride. Bu halkın asalete layık gördüğü kişi içeride. O görevine dönene kadar, halkın ona verdiği makamı ve emaneti geçici olarak taşıyoruz. Eminim ki en kısa sürede adalet tecelli edecek ve arkadaşlarımız görevlerine dönecek. Sadece Hasan Akgül, Rızacan Özdemir, Ömer Kazanç değil; başta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere şu an yargılama süreci devam eden tüm arkadaşlarımız görevlerinin başına dönecek. Bizler de o güne kadar halkın verdiği sorumluluğu bilinçle yerine getireceğiz."