Büyükçekmece Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri'nde İki Kategoride Ödül Kazandı

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(İSTANBUL) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Altın Karınca Ödülleri, belediyelerin yenilikçi ve ilham veren projelerine verildi. Büyükçekmece Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü "CoastWAVE Projesi" ile 'Afet Yönetimi' kategorisinde, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ise "Yeşil İşyeri Projesi" ile 'İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi' kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Belediyelerin ilham veren projelerini ödüllendiren Altın Karınca Ödülleri, dün İstanbul'da düzenlenen törenle onuncu kez sahiplerini buldu. Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Şehir Planlama ve Altyapı, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere 10 kategoride 55 proje ekibi ödüllendirildi.

Büyükçekmece Belediyesi de Altın Karınca Ödülleri'nde bu yıl iki kategoride birden ödül alma başarısı gösterdi. Türkiye'de "Tsunamiye Hazır Tanınma Sertifikası" alan ilk belediye olan Büyükçekmece Belediyesi, CoastWAVE Projesi ile ödüle layık görüldü. Büyükçekmece Belediyesi'nin ikinci ödülü ise, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen "Yeşil İşyeri Projesi" oldu.

Belediye Başkanı Hasan Akgün, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca ödüllerini 10'uncu kez dağıttı. Belediyelerimizde örnek olacak, sürdürülebilir, devamını getirme anlamında ışık tutacak önemli projeleri seçtiler ve ödüllendirdiler. Büyükçekmece Belediyesi de bir tanesi 'Yeşil İş yeri' enerjinin tasarruflu kullanılması, enerji alanında örnek bir ödül aldı. Bir diğeri günümüzün konusu deprem ve depreme bağlı olarak tsunami alanında önemli bir ödül aldık. Bu ödül olası büyük İstanbul Depremi'nde Marmara Denizi'nin oluşturacağı tsunamiyi; UNESCO, İstanbul Kandilli Rasathanesi Deprem Enstitüsü, İBB'nin ekipleri, Büyükçekmece ekipleri 2021'de çalışmaya başladılar. 2024'ün başında ödülü UNESCO ekibi Büyükçekmece'de geldi, bize takdim etti. Nedir bu ödül? Avrupa'da Cannes şehrinden sonra ikinci 'Tsunamiye Hazır Şehir' unvanıyla Büyükçekmece aldı. Olası depremde, büyük bir tsunami meydana gelecekse veyahut da olası büyük bir depremde nasıl bir tsunami göreceğiz onu bilemiyoruz ama bu dalga hareketlerini ölçüp, 7 dakika önceden haber veren, merkezi Büyükçekmece Marina'da kurulan yeraltı, denizaltı hareketlerini, dalga hareketlerini ölçen bir ölçü merkezinden oluşuyor. Türkiye'de ilk defa olduğu için bilinmiyor. Bu 10'uncu altın karınca ödülleriyle de kamuoyu tarafından biraz daha fazla duyurmuş oldu. Arkadaşlarıma, müdürlerime ve onların ekiplerine çok teşekkür ediyorum."