Büyükçekmece'de Gençlik Senfoni Orkestrası Kuruluyor

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi'nin kuracağı Gençlik Senfoni Orkestrası'nın seçmeleri, Genel Sanat Yönetmeni Hakan Şensoy'un koordinasyonunda; keman virtüözü Cihat Aşkın ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Klarnet Grup Şefi Orçun Civelek'in jüri üyeliğinde gerçekleştirildi. Şensoy, "Bugün Büyükçekmece Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın artık kuruluşunu ilan ediyoruz. Bugünkü sınavdan sonra bu orkestra çalışmaya başlayacak" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi, müziği ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla Büyükçekmece Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nı kuruyor. Orkestranın seçmeleri, Sanat Akademisi eğitmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hakan Şensoy'un üstlendiği orkestra seçmeleri; dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Klarnet Grup Şefi Orçun Civelek'in jüri üyeliğinde yapıldı. Seçmelere, Sanat Akademisi eğitmenleri Tülay Aydın, Emre Özer, Cemil Ruşenoğlu ve Tuğba Tuğçe Topdemir de katıldı.

Şensoy, projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Olağanüstü bir girişim"

"Büyükçekmece Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın seçmeleri için buradayız. Sevgili Belediye Başkanı'mız Dr. Hasan Akgün'ün ricası ve Belediye Başkan Yardımcı'mız Kültür İşlerinin bağlı bulunduğu benim çok değerli arkadaşım Gürhan Ozanoğlu'nun isteği girişimiyle burada toplandık. Bugün Büyükçekmece Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın artık kuruluşunu ilan ediyoruz. Bugünkü sınavdan sonra bu orkestra çalışmaya başlayacak. Bu harikulade bir girişim. Bir ilçe, gençlik senfoni orkestrası kuruyor ve gençlerimiz gönüllülük esasıyla buraya geliyorlar. Hem kendi çalgılarındaki gelişimlerini daha ileri bir safhaya taşıyorlar hem de birlikte müzik yapma, demokrasinin laboratuvarı olan çok sesli müzik ortamında bulunma ve aynı zamanda da müziği paylaşma fırsatlarını değerlendiriyorlar, değerlendirecekler. Bugünkü sınavdan sonra Büyükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi'ndeki bu orkestrada çalmaya yeterli olan öğrencilerimiz de bize katılacaklar ve orkestramız en kısa zamanda Büyükçekmece'nin halkıyla buluşacak bir konserde ve onlarla eller ve kulaklar aracılığıyla bir konukseverlik yaşayacak."