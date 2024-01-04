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Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede oturan 13 yaşındaki Batuhan Şahin, 11. kat merdivenlerindeki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahin'e yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Büyükçekmece\'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
04.01.2024 - 21:21,
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Büyükçekmece'de oturduğu binanın 11'inci katından düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede yer alan 16 katlı binada oturan Batuhan Şahin (13), henüz belirlenemeyen nedenle 11'inci kat merdivenlerindeki pencereden bahçeye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine siteye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen Şahin'e kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinde inceleme yaparken çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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