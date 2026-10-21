Büyükçekmece'de 17. kattaki saldırıda Yasin Binarci öldü, Mehmet Işık yaralandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 17. kattaki saldırıda Yasin Binarci öldü, Mehmet Işık yaralandı

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Büyükçekmece'de bir rezidansın 17'nci katında Yasin Binarci (26) ve Mehmet Işık'a silahlı saldırı düzenlendi. Binarci hayatını kaybetti, Işık yaralandı; adreste 3 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Büyükçekmece'de bir rezidansta kalan Yasin Binarci (26) ile Mehmet Işık, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Binarci hayatını kaybederken Işık ise yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. Polis ekipleri, rezidansta silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti. Adresi kontrol eden ekipler, 17'nci kattaki bir dairede Yasin Binarci ve Mehmet Işık'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiğini tespit etti. 2 kişinin kanlar içinde olduğunu gören polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasin Binarci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan Mehmet Işık ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Adreste yapılan kontrollerde 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

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