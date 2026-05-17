Büyükçekmece\'de Bıçaklı Kavga: 15 Yaşında Hayatını Kaybetti

BÜYÜKÇEKMECE'de bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Abdülbaki Demirel (15) için Büyükçekmece İsmail Hakkı Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu.

Olay 10 Mayıs Pazar günü Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Abdülbaki Demirel ile Savaş I.(14) tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Demirel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya karışan E.B. (16) ile M.A.D. (17) gözaltına alındı. 2 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. Demirel için bugün Büyükçekmece İsmail Hakkı Camii'nde ikindi namazına müteakip Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi. Anma programına İstanbul Valisi Davut Gül ile Abdulbaki Demirel'in sevenleri ve ailesi katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okundu.