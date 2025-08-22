Büyükçekmece'de Binalar Boşaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyükçekmece'de Binalar Boşaltıldı

22.08.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de duvarlardan ses geldiği için boşaltılan iki binada inceleme başlatıldı.

Büyükçekmece'de duvarlarından ses geldiği için tedbir amaçlı boşaltılan iki binada ekipler inceleme yapıyor.

Ulus Mahallesi'nde dün ses geldiği ihbarı üzerine tahliye edilen bitişik haldeki iki binaya sabah saatlerinde gelen belediye ekipleri, incelemelerde bulunarak örnekler aldı.

Ekipler, bina sakinlerinin değerli eşyalarını almaları için tek tek evlerine girmelerine izin verdi.

İncelemeleri, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi de takip etti.

"Binada oturan vatandaşların evlerine girmelerini tavsiye etmiyoruz"

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Saka, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün gece vatandaşların ihbarı üzerine binada gözle tespitler gerçekleştirildiğini, bugün sabah saatlerinde de ekiplerin teknik donanımlarıyla binanın etrafında incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Saka, şu uyarılarda bulundu:

"Herhangi bir kazı ve hafriyat çalışması olmadığından, binanın yer altı su seviyesinin çekilmesinden dolayı bir oturma olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili performans analizi ve sismik ölçümler yaptırıp yer altı su seviyesinin ya da yer altında bir boşalma olup olmadığını, ardından binanın güçlü olup olmadığını belirleyeceğiz. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Binada oturan vatandaşların evlerine girmelerini tavsiye etmiyoruz, bizden bilgi beklemeleri gerekiyor."

Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta 7 daireden oluşan iki binanın sakinleri, duvarlardan ses geldiği ihbarında bulunmuş, adrese polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Binalar Boşaltıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Sinan Burhan’ın esprili “avokado“ sorusuna sunucudan bomba yanıt Sinan Burhan'ın esprili "avokado" sorusuna sunucudan bomba yanıt
Erzurum’da düğüne gölge düşüren olay Yarıda kestiler Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Galatasaray Zaniolo’nun bonservisini belirledi Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Nafaka davasında karar Icardi Wanda’ya servet ödeyecek Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 11:53:35. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Binalar Boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.