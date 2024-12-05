Büyükçekmece'de Çevre Kirletenlere Ceza - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Çevre Kirletenlere Ceza

Büyükçekmece\'de Çevre Kirletenlere Ceza

Büyükçekmece'de park ve caddelere çöp atanlara 2.950 lira ceza uygulanacak.

05.12.2024 14:19
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Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, ilçe sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu atarak çevreye kirletenlere 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanması kararı alındı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ilçe sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanmasını içeren gündem maddesi de görüşülerek karara bağlandı.

Mecliste oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre, 2025 yılında çevreyi kirletenlere 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanacak.

Belediye Başkanı Akgün, bu konuda vatandaşlardan birçok şikayet geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sahiller anayasa gereğince hepimizi açık, hepimiz istifade ederiz ama hep birden kirletemeyiz. Vatandaş 'ceza yazın' diyor. Bu iş Türkiye'de örnek olacak. İdari para cezası sivil zabıta ile zabıta ekiplerimiz tarafından uygulanacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Çevre Kirletenlere Ceza - Son Dakika

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