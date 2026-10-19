Büyükçekmece'de D-100'ün Işık Sitesi bölümü 22.00-06.00 arası trafiğe kapatılacak

Büyükçekmece'de D-100'ün Işık Sitesi bölümü 22.00-06.00 arası trafiğe kapatılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İBB UYM, Büyükçekmece'de D-100'ün Işık Sitesi Durağı bölümünün yaya üst geçidi çalışmaları nedeniyle bugün 22.00-yarın 06.00 arasında Ankara ve Edirne istikametlerinde kapatılacağını açıkladı. Ulaşım, bu sürede İstanbul ve Silivri caddelerinden kontrollü sağlanacak.
Büyükçekmece'de D-100 kara yolunun Işık Sitesi Durağı'nın bulunduğu bölümü, devam eden çalışmalar nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara ve Edirne istikametlerinde ulaşıma kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden (UYM) yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ilçesi D-100 kara yolu Işık Sitesi Durağı Yaya Üst Geçidi İnşaatı" çalışmalarının sürdüğü, mevcut yaya üst geçidinin sökülmesinin planlandığı bildirildi.
Açıklamada, çalışmalar kapsamında D-100 kara yolundaki Işık Sitesi Durağı'nın bulunduğu alanın Ankara ve Edirne istikametlerinde bugün 22.00 ile yarın 06.00 saatleri arasında kapatılarak trafik akışının İstanbul ile Silivri caddelerinden kontrollü sağlanacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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