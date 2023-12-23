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Büyükçekmece'de El Bombası Bulundu

Büyükçekmece ilçesinde bir apartmanın önünde temizlik görevlileri tarafından pimi takılı el bombası bulundu. Polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

23.12.2023 - 22:01,
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BÜYÜKÇEKMECE'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu. Polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde temizlik görevlileri pimi takılı el bombası buldu. Görevliler, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın önüne şerit çekerek sokaktan geçişleri yasakladı. Öte yandan olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese geldi. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Büyükçekmece\'de El Bombası Bulundu
Kaynak: DHA
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