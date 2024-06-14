Büyükçekmece'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Büyükçekmece'de polis ekipleri, kaçmaya çalışan 5 hırsızlık şüphelisini yakaladı. Şüpheliler, polisleri takip ederken inşaat malzemelerini fırlatarak hasara neden oldu. Yakalanan şüphelilerin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı belirtildi.

14.06.2024 10:53
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Büyükçekmece'de, polisten kaçmaya çalışırken çaldıkları inşaat malzemelerini ekip aracına atan 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kamiloba'da devriye gezen polis ekipleri, içinde kar maskeli 5 kişinin olduğu plakasız aracı durdurmak istedi. İhtara uymayarak araçla kaçmaya başlayan şüphelileri polis ekipleri takip etti.

Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde başka bir araca çarpan şüpheliler, polis ekiplerine inşaat malzemelerini fırlatmaya başladı. Bu nedenle ekip aracında ve çevredeki otomobillerde hasar oluştu. Şüpheliler kovalamaca sonucu D-100 kara yolunda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sırasında şüphelilerin G.C (19), S.A (28), F.A. (35), S.A (22) ve, M.E (17) olduğu belirlendi. G.C'nin 40, S.A'nın 42, F.A'nın 59, S.A'nın 25 ve M.E'nin 17 olmak üzere hırsızlık, belgede sahtecilik, kasten öldürme ve kasten yaralama gibi suçlardan dolayı kayıtları olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin kaçtıkları araçta çok sayıda inşaat ve yapı malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 ayrı hırsızlık olayının yanı sıra mala zarar verme, görevli memura mukavemet ve trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca şüphelilere trafikte kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 44 bin 50 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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