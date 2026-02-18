Büyükçekmece'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükçekmece'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
Büyükçekmece\'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı
18.02.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Büyükçekmece\'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı
Haber Videosu

Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaza yaptı, ekipler olay yerinde.

Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Büyükçekmece'de meydana geldi. İETT otobüsünün şoförü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İETT otobüsü önce orta refüjdeki bariyerlere, ardından da sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralananlara ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün yolda ilerlerken önce orta refüjdeki bariyerlere, ardından da sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Acil Durum, İstanbul, Ulaşım, Güncel, İETT, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na sürpriz hediye Erdoğan'dan Etiyopya Başbakanı'na sürpriz hediye
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı 2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı
Muşspor, Bursaspor’un stadını istedi: 22 bini versinler, biz doldururuz Muşspor, Bursaspor'un stadını istedi: 22 bini versinler, biz doldururuz
Sri Lanka’da ekonomik felaket sonrası radikal adım: Milletvekili emekli maaşları tarih oldu Sri Lanka'da ekonomik felaket sonrası radikal adım: Milletvekili emekli maaşları tarih oldu
Erciyes Dağı, Karavan tutkunlarının yeni kış rotası haline geldi Erciyes Dağı, Karavan tutkunlarının yeni kış rotası haline geldi
Donnarumma, Manchester City’e imza atmasının ardından Ederson’dan aldığı mesajı açıkladı Donnarumma, Manchester City'e imza atmasının ardından Ederson'dan aldığı mesajı açıkladı

16:53
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı Tarihi galibiyete tarihi prim
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:02:39. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.