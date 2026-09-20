Büyükçekmece\'de inşaat alanındaki toprak kaymasında işçi öldü, 3 kişi gözaltında

(İSTANBUL) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Olayla ilgili inşaat firmasının sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 18.40 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Alkent 2000 Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, göçük altında kalan 39 yaşındaki A.M. ile 28 yaşındaki B.M.'nin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerce göçük altından çıkarılan B.M., sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.M. ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firmasının sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.