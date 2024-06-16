Büyükçekmece'de İnşaattan Malzeme Çalan 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükçekmece'de İnşaattan Malzeme Çalan 5 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaparken, Kumburgaz bölgesinde plakasız bir araçta bulunan 5 şüpheliyi durdurmak istedi. Şüpheliler araçtan inşaat malzemelerini polislere atarak kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı ve 2 polis memuru hafif yaralandı. Şüphelilerin daha önce çeşitli suçlardan kayıtları olduğu ve arandıkları belirlendi. Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe 10 ayrı hırsızlık suçu ile mala zarar verme, görevli memura mukavemet ve trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi suçlarından tutuklandı.

16.06.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de inşaattan malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle sabah saatlerinde inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, 11 Haziran'da Kumburgaz bölgesi Kamiloba Mahallesi'nde plakasız, içerisinde maskeli 5 şüpheli bulunan bir aracı durdurmak istedi.

Kaçmaya başlayan şüphelilerin araçta bulunan inşaat malzemelerini polislere atması nedeniyle ekip aracı ve bazı sivil araçlar zarar gördü.

Kovalamacanın ardından şüpheliler Fatih Mahallesi E-5 kara yolunda yakalanırken, atılan malzemelerle hafif yaralanan 2 polis memuru hastaneye götürüldü.

Şüphelilerle ilgili yapılan araştırmada hırsızlık, sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürme, kasten yaralama gibi suçlardan daha önce G.C'nin 40, S.A'nın 42, F.A'nın 59, S.A'nın 25, 18 yaşından küçük M.E'nin ise 17 kaydı olduğu tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerden F.A'nın 9, S.A'nın 2, M.E'nin 1 dosyadan adli makamlarca arandığı belirlendi.

Haklarında 44 bin 50 lira trafik cezası uygulanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 10 ayrı hırsızlık suçu ile mala zarar verme, görevli memura mukavemet ve trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Kumburgaz, trafik, Tutuklama, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de İnşaattan Malzeme Çalan 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Rusya’da rehine krizi DEAŞ’lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
15:09 Namaz çıkışı Özel’i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil
14:58 Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı
13:39 “İttifakta çatlak“ iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli’den ilk temas "İttifakta çatlak" iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli'den ilk temas
13:07 Bayram günü infial yaratan olay Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar
16:23 Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı
16:08 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Brezilya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi
15:18 Bayram günü verip veriştirdi İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti
14:57 Türkiye’nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı Türkiye'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı
14:39 Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi
14:31 Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı
14:30 Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap, elindeki bıçağın üzerine düşerek öldü Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap, elindeki bıçağın üzerine düşerek öldü
13:54 İşçi değil, köle aranıyor Günde 10 saat çalışmaya aylık 13 bin lira verilecek İşçi değil, köle aranıyor! Günde 10 saat çalışmaya aylık 13 bin lira verilecek
13:50 Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 16:32:58. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de İnşaattan Malzeme Çalan 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement