Büyükçekmece'de kavgada bir kişi silahla yaralandı

Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bacağından silahla vurularak yaralandı.
Fatih Mahallesi Gazi Mustafa Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Hasan B. (32) bacağından silahla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı kişiyi Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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