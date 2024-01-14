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Büyükçekmece'de kaza: 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de kaza: 10 kişi yaralandı

Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen 2 otomobile çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Büyükçekmece\'de kaza: 10 kişi yaralandı
14.01.2024 - 14:44,
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Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, BÜYÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen 2 otomobile çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Olay saat 12.00 sıralarında Kamiloba D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Silivri istikametinde ilerleyen 55 ABD 546 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan otomobildeki 2 kişi sıkıştıkları yerden sağlık ekiplerince çıkarıldı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan bebeğin yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
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D-100 Karayolu, İstanbul, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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