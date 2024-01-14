BÜYÜKÇEKMECE\'de 3 kişi kurusıkı silahla havaya ateş ederek sosyal medyada paylaştı

BÜYÜKÇEKMECE'de, otomobilin içindeki 3 kişi, kurusıkı silahla havaya ateş ederek o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Büyükçekmece'de 3 arkadaş, kurusıkı tabanca ile otomobilin içinden havaya ateş etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından Beyler ünlü olduk yazarak paylaştılar. Görüntülerin tepki toplaması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası kimlikleri tespit edilen A.B.(16), G.A.(17) ve M.Ö.(16) yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan 3 kişi hakkında Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması suçundan işlemleri devam ediyor.