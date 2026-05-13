Büyükçekmece'de Makas Atan Sürücüye 96 Bin Ceza

13.05.2026 14:25
Trafikte makas atan sürücüye 96 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 60 gün süreyle alındı.

Büyükçekmece'de trafikte makas atarak ilerlediği tespit edilen sürücüye 96 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün trafikte makas atarak ilerlediği görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 9 Mayıs'ta D-100 kara yolunda trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücüsünün E.B. olduğunu belirledi.

Yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısızca araç kullanmak", "makas atmak" ve "yakın takip" maddelerinden toplamda 96 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, araç da 60 gün trafikten menedildi.

Sürücü E.B, adli işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
