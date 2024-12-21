Büyükçekmece'de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün, şerit değiştirirken otomobili sıkıştırdığı anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.
TEM Otoyolu Kumburgaz mevkisi Edirne istikametinde orta şeritte giden yolcu otobüsü, ani manevra yaparak sol şeritte seyreden otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki bariyerle otobüsün arasında sıkıştı.
Otobüs, kaza sonrası durmadan seyrine devam etti.
Yaşanan kaza anı araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün aniden şerit değiştirerek otomobile çarpması, kazanın ardından seyrine devam etmesi yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'de Otobüs Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?