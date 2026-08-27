Büyükçekmece'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Büyükçekmece\'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
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Motosikletle gelen saldırganlar, kıraathaneye açtıkları ateşle 3 kişiyi yaraladı. Soruşturma sürüyor.

BÜYÜKÇEKMECE'de motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kıraathaneye düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, motosikletle kıraathanenin önüne gelerek içeride bulunanlara silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, kişi ya da kişiler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Öte yandan, aynı kıraathaneye geçen hafta da motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika

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