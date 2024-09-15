Büyükçekmece'de Tır Kazası, D-100'de Trafik Yoğunluğu

Güncel

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan tırın dorsesinin yana dönerek kapattığı D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolunun "S rampası" olarak adlandırılan mevkisinde, Edirne istikametinde seyir halinde olan bir tırın sürücüsü kayganlaşan yolda aracın kontrolünü kaybetti. Makaslama yapan tırın dorsesi yana dönerek kara yolunun iki şeridini kapattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tırı kaldırma çalışması başlatırken, trafik akışının tek şeritten sağlandığı D-100 kara yolu Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu.