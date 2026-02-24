Büyükçekmece'de "Ustalara Saygı Gecesi" Düzenlendi - Son Dakika
Büyükçekmece'de "Ustalara Saygı Gecesi" Düzenlendi

24.02.2026 10:10  Güncelleme: 11:02
Türk halk müziği sanatçısı Hüsamettin Subaşı, Büyükçekmece Belediyesi'nin 'Ustalara Saygı Gecesi' etkinliğinde sahne aldı. Etkinlikte Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu da eşlik etti.

(İSTANBUL)Büyükçekmece Belediyesi'nin "Ustalara Saygı Gecesi" kapsamında Türk halk müziği sanatçısı Hüsamettin Subaşı sahne aldı. Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu da şef Neslinay Çınar yönetiminde programa eşlik etti.

Büyükçekmece Belediyesi'nin gelenekselleştirdiği Ustalara Saygı Gecesi'nde Türk halk müziğinin usta ismi Hüsamettin Subaşı, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyicilerle buluştu.

Subaşı'nın seslendirdiği eserler dinleyicilerden alkış aldı. Şefliğini Neslinay Çınar'ın üstlendiği Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu da repertuvarı ve yorumuyla programa eşlik etti.

Kaynak: ANKA

