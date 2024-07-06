Büyükçekmece'de, evinde uyuşturucu yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek için ilçede çalışma başlattı.
Ekipler, 5 Temmuz'da Kumburgaz'daki bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti.
Eve düzenlenen operasyonda, şüpheli N.Ş. (28) yakalandı.
Evde, ekilmiş vaziyette Hint keneviri ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'de Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?