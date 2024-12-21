Büyükçekmece'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 66 PD 178 plakalı otomobilin motor kısmından alev çıktığını gören sürücü, aracı yolun kenarında durdurdu.
Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'de Yangın: Otomobil Kül Oldu - Son Dakika
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