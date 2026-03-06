Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşümü Hızlandıracak İmar Kararı, Oy Birliğiyle Kabul Edildi - Son Dakika
06.03.2026 12:55  Güncelleme: 13:54
Büyükçekmece Belediye Meclisi, kentsel dönüşüm süreçlerine hız kazandırmak amacıyla önemli bir imar plan notu değişikliğini onayladı. Merdiven boşlukları hesap dışı tutulacak ve bu sayede vatandaşlara blok başına yaklaşık 70 metrekarelik bir alan avantajı sağlanacak.

(İSTANBUL) Büyükçekmece Belediye Meclisi, mart ayı ikinci toplantısında, kentsel dönüşüm sürecine ivme kazandıracak kritik bir imar plan notu değişikliğini onayladı. Alınan kararla, inşaat oturum alanında merdiven boşluklarının hesap dışı tutulmasıyla vatandaşlara blok başına yaklaşık 70 metrekarelik bir alan avantajı sağlandı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, mart ayı ikinci oturumunu, Belediye Başkanvekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, ilçedeki kentsel dönüşüm projelerinin önünü açacak olan "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları" değişikliği gündeme geldi. İlgili madde, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Vatandaşa "bir dairelik" avantaj sağlandı

Alınan kararın teknik detaylarını paylaşan Belediye Başkanvekili Hakan Çebi, yeni düzenlemenin kentsel dönüşüme girecek binalar için ciddi bir teşvik oluşturacağını belirtti. Çebi, şu açıklamayı yaptı:

"İnşaat alan hesaplarında oturum alanı dediğimiz 'taks' hesabına 14 metrekarelik merdiven alanının dahil edilmemesi kararlaştırıldı. Bu da 5 katlı tek bir blok inşaatta toplamda 70 metrekarelik bir alan fazlalığı anlamına geliyor. Meclisimizin bu kararı, kentsel dönüşüme girecek vatandaşlarımıza blok başına yaklaşık bir dairelik avantaj sağlayacaktır. Bu durum, mülk sahiplerinin müteahhitlerle olan anlaşma sürecini kolaylaştıracak ve dönüşümü hızlandıracaktır."

CHP Grup Başkanvekili Tarık Erdoğan da düzenlemenin önemine değinerek, daha önce asansör alanlarının oturum dışında tutulduğunu ancak merdiven alanlarının dahil edildiğini hatırlattı. Erdoğan, "Bu değişiklik vatandaşlarımıza ciddi bir katkı sunacaktır. Emeği geçen komisyon üyelerimize ve planlama müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Mecliste "beraat" memnuniyeti ve 8 Mart kutlaması

Gündem maddelerine geçilmeden önce, Beşiktaş Belediyesi'nin 2019 yılındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin davada yargılanan ve tüm suçlamalardan beraat eden Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir konusu meclis gündemine geldi. Başkanvekili Hakan Çebi ile siyasi parti grup başkan vekilleri, Özdemir'in beraatinden duydukları memnuniyeti dile getirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla meclis üyelerine çiçek takdim edildi. Toplantı, diğer gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

