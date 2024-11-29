Büyükçekmece Villaları İçin Rüşvet İddiası

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Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bazı sanıklar ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Kayasel Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Coşkun Ofluoğlu, rüşvet iddialarına ilişkin bilgisi olmadığını anlatarak, sanıklar Ömer Faruk Apaydın ile Taylan Aksu arasında işbirliği olduğunu öne sürdü.

Sanık Taylan Aksu'nun belediyedeki dosyalarının kolayca imzalandığını ileri süren Ofluoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı'nı 30 yıldır tanıdığını belirterek, "Başkanın adaletinden en ufak kuşkum yoktur." dedi.

Savunma yapan tutuksuz sanıklardan Nejat Güven, projeyle alakası olmayan tek kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, "Yaptığım tüm projeleri evrak kaydına girdim. Maddi zarara uğradığını söyleyerek şikayetçi olan insanlar yüzünden işimi yapmak için İstanbul dışına çıkamıyorum." dedi.

Tutuksuz sanık mimar Murat Erçelebi ise yaptığı işte herhangi bir hata olmadığını savundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 14 mağdur, 6 müşteki ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

Gül Yapı'nın "4 Mevsim İstanbul" projesinden ev alan mağdurların, depreme dayanıklı konut söylemiyle aldatıldığı, imar kanununa aykırı, olası depremde yıkılma riski yüksek, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villanın yapıldığı belirtilen iddianamede, mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın incelenen mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet almak, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet vermek suretiyle söz konusu dosyadaki suçları işledikleri yer alıyor.

İddianamede, söz konusu yapı denetim firmalarının usul ve mevzuat gereği yapmaları gereken denetim ve düzenlemeleri gereken evrakı sahte olarak hazırladıkları, görev ve gereklerine aykırı davranarak temelsiz, fore kazıksız, ruhsatsız villalara uygunluk raporu verdikleri, hazırladıkları denetim raporlarında vatandaş ve belediye görevlilerinin de imza ve beyanlarının olduğu anlatılıyor.

Dosyadaki maddi usulsüzlük değerine de yer verilen iddianamede, Gül Yapı tarafından yaptırılan "4 Mevsim İstanbul" isimli 144 adet ruhsatsız ve olası depreme dayanıksız villanın internet üzerinden açık kaynaklardaki değerinin villa başına 60 milyon liranın üzerinde olduğu, usulsüz tüm projenin değerinin ise yaklaşık 8 milyar 640 milyon lirayı bulduğunun tahmin edildiği aktarılıyor.

İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl 3'er aydan 343 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep eliyor.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl 3'er aydan 333 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası öngörülüyor.