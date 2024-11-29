Büyükçekmece Villaları İçin Rüşvet İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükçekmece Villaları İçin Rüşvet İddiası

Büyükçekmece'de sahte rapor ve rüşvetle inşa edilen 144 villa için 23 sanığın yargılanması sürüyor.

29.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bazı sanıklar ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Kayasel Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Coşkun Ofluoğlu, rüşvet iddialarına ilişkin bilgisi olmadığını anlatarak, sanıklar Ömer Faruk Apaydın ile Taylan Aksu arasında işbirliği olduğunu öne sürdü.

Sanık Taylan Aksu'nun belediyedeki dosyalarının kolayca imzalandığını ileri süren Ofluoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı'nı 30 yıldır tanıdığını belirterek, "Başkanın adaletinden en ufak kuşkum yoktur." dedi.

Savunma yapan tutuksuz sanıklardan Nejat Güven, projeyle alakası olmayan tek kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, "Yaptığım tüm projeleri evrak kaydına girdim. Maddi zarara uğradığını söyleyerek şikayetçi olan insanlar yüzünden işimi yapmak için İstanbul dışına çıkamıyorum." dedi.

Tutuksuz sanık mimar Murat Erçelebi ise yaptığı işte herhangi bir hata olmadığını savundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 14 mağdur, 6 müşteki ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

Gül Yapı'nın "4 Mevsim İstanbul" projesinden ev alan mağdurların, depreme dayanıklı konut söylemiyle aldatıldığı, imar kanununa aykırı, olası depremde yıkılma riski yüksek, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villanın yapıldığı belirtilen iddianamede, mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın incelenen mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet almak, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet vermek suretiyle söz konusu dosyadaki suçları işledikleri yer alıyor.

İddianamede, söz konusu yapı denetim firmalarının usul ve mevzuat gereği yapmaları gereken denetim ve düzenlemeleri gereken evrakı sahte olarak hazırladıkları, görev ve gereklerine aykırı davranarak temelsiz, fore kazıksız, ruhsatsız villalara uygunluk raporu verdikleri, hazırladıkları denetim raporlarında vatandaş ve belediye görevlilerinin de imza ve beyanlarının olduğu anlatılıyor.

Dosyadaki maddi usulsüzlük değerine de yer verilen iddianamede, Gül Yapı tarafından yaptırılan "4 Mevsim İstanbul" isimli 144 adet ruhsatsız ve olası depreme dayanıksız villanın internet üzerinden açık kaynaklardaki değerinin villa başına 60 milyon liranın üzerinde olduğu, usulsüz tüm projenin değerinin ise yaklaşık 8 milyar 640 milyon lirayı bulduğunun tahmin edildiği aktarılıyor.

İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl 3'er aydan 343 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep eliyor.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl 3'er aydan 333 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Yerel Yönetim, Büyükçekmece, Politika, istanbul, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Villaları İçin Rüşvet İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
17:17 Memur kanunu değişiyor İşte TBMM’ye sunulan teklif Memur kanunu değişiyor! İşte TBMM'ye sunulan teklif
16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
23:43 Bakan Tunç’tan, ’İmamoğlu’nun davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey Bakan Tunç'tan, 'İmamoğlu'nun davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey
23:31 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 18:34:35. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece Villaları İçin Rüşvet İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.