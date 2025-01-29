Büyükelçi Bekar \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Bekar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bekar, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğraflarını tercih eden Bekar, "Spor"da ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" karesine oy verdi.

Büyükelçi Bekar, oylamadaki tüm fotoğrafların çok iyi olduğunu ifade etti.