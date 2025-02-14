Büyükelçi Ergin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Büyükelçi Ergin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin, Anadolu Ajansı'nın fotoğraf oylamasına katıldı.

14.02.2025 22:47
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Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Ergin, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" başlıklı fotoğrafını seçen Ergin, fotoğrafın umudu yansıttığını söyledi.

Ergin, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" ve İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" isimli fotoğraflarını tercih ederek, "Bu fotoğraflar bana ve yurt dışında ülkemiz için çaba sarf eden tüm mesai arkadaşlarıma niçin çaba gösterdiğimizi hatırlatıyor." dedi.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de tercihini İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" karesinden yana kullanan Ergin, "Spor"da James Kamau'nun "Toz duman" fotoğrafını seçti.

Büyükelçi Ergin, "Haber"de ise Tayfun Coşkun'un "Uzay yolculuğu" fotoğrafına oy vererek, "Bu kategorideki fotoğrafa, istikbali yansıtan umudu taşıdığı için oy verdim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükelçi Ergin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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