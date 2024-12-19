Büyükelçi Girgin, Sel Mağdurlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Büyükelçi Girgin, Sel Mağdurlarını Ziyaret Etti

Büyükelçi Girgin, Sel Mağdurlarını Ziyaret Etti

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, Bosna'daki sel felaketi sonrası konteyner evlere yerleşen aileleri ziyaret etti.

19.12.2024 18:16
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Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen sel felaketinin yaşandığı bölgede, Türkiye'den gönderilen konteyner evlere yerleşen aileleri ziyaret etti.

Sel bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları ve toprak altında kalan yolların açılmasıyla Türkiye'den gönderilen 60 konteyner ev, ailelerin talep ettiği noktalara yerleştirildi. Konteyner evlere şimdiye kadar 10 ailenin yerleştiği, diğer ailelerin de yerleşmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Girgin'e, Konjic'e bağlı Buturovic Polje bölgesine yaptığı ziyarette, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ve Konjic Belediye Başkanı Osman Catic eşlik etti.

Büyükelçi Girgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), TİKA ve Türk Kızılay'ın bölgeye ilk yardımı yaptığını ve kendilerinin de aileleri durumlarını görmek için ziyaret ettiklerini söyledi.

TİKA'nın bölgedekiler için tarım projeleri yapacağını dile getiren Girgin, "Buradaki insanlar daha çok tarımla uğraşıyorlar. İnsanlar imkanlarını, hayvanlarını kaybetmişler, buraları yeniden canlandırmak için uğraşıyorlar. Biz de Türkiye olarak tüm kurumlarımızla elimizden geleni yapacağımızı kendilerine söyledik. Onları ziyaret etmeye devam edeceğiz." dedi.

Girgin, ihtiyaca göre 60 adet konteynır gönderildiğini belirterek, Türkiye'nin dostluk elini uzatmaya devam edeceğini söyledi.

Selde evi yıkılan ve Türkiye'den gelen konteyner eve yerleşen 70 yaşındaki Fikret Hakalovic de yıllardır emek verip kazandığı her şeyi kaybettiğini ifade etti.

Hakalovic, kendisini sevindiren tek şeyin ailesinin hayatta kalması olduğunu belirterek, "Allah'a sığındım ve eşimin, çocuklarımın, torunlarımın ve gelinlerimin hayatta olduğunu görünce sevindim. Aile olarak güçlü kaldık. Türkiye'den gelen konteyner ulaştı, içinde klima var. Ahırı tekrar yapıyorum çünkü ailemin ana geçim kaynağı hayvancılık." diye konuştu.

Bosna Hersek'teki sel felaketi

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen ve 5 kenti etkileyen sel felaketinde 27 kişi hayatını kaybetmişti. AFAD, Türk Kızılay ve TİKA, selin yaşandığı bölgelere ulaşan ilk ekiplerden olmuştu.

Türkiye'den gönderilen yaşam malzemelerinin de bulunduğu konteynerleri taşıyan tırlar, afet bölgesine ulaşmıştı. Türkiye ayrıca, evini kaybeden aileler için geçici olarak ikamet edebilecekleri 60 konteyner ev göndermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükelçi Girgin, Sel Mağdurlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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