Büyükelçi İnan Kerkük'te Ziyaretlerde Bulundu

20.10.2025 12:18
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Kerkük'te ziyaretlerde bulundu.

Büyükelçi İnan'ı Türkmenlerin yoğun yaşadığı Altunköprü'de Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağa karşıladı. Karşılamada Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi de yer aldı.

Türkmen Şehitliği'nin ardından Altunköprü'de vatandaşlarla da bir araya gelen Büyükelçi İnan, daha sonra Kerkük'teki ITC Genel Başkanlık binasına geçerek, ITC Başkanı Ağa, yardımcıları, siyasi büro üyeleri ve ITC'nin başını çektiği "Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi" seçim listesi adaylarıyla bir araya geldi.

Büyükelçi İnan, Kerkük Kalesi ve kentteki Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nu da ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı da Büyükelçi İnan'a Kerkük ziyaretinde eşlik ediyor.

Büyükelçi Anıl Bora İnan, Erbil ve Musul'da da temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, Kerkük, Bağdat, Son Dakika

