Büyükelçi Kazakbayev Kayseri\'yi Ziyaret Etti

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, bir dizi program kapsamında Kayseri'ye gelen Kazakbayev ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükelçi Kazakbayev'i Kayseri'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kayseri'nin ticaret ve sanayinin merkezi olduğunu ve 6 bin yıllık geçmişe sahip kadim bir kent olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Karşılıklı istişarelerin ve değerlendirmelerin yapılıyor olması bizim için önemli, anlamlı." ifadesini kullandı.

Kazakbayev ise ASKON tarafından yarın düzenlenecek Kültepe Uluslararası İş Forumu'nun bölgenin tanıtımı için önemli olduğunu dile getirdi.

Ziyaret sonunda Büyükkılıç, Kazakbayev'e Kültepe Kaniş Karum Höyüğü'nde yapılan kazılarda ortaya çıkan tabletlerin replikasını hediye etti.